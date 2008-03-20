25 апреля «МКЦ «Фаворит» примет участие в профессиональном фестивале «Кадровая служба 2008»

25 апреля Международный кадровый центр «Фаворит» примет участие в профессиональном фестивале «Кадровая служба 2008». Действие, главными участниками которого станут специалисты по кадровому менеджменту, пройдет на четырех фестивальных площадках.

Выставочная площадка

Среди экспонентов Выставочной площадки:

учебные и тренинговые организации,

рекрутинговые агентства Москвы и РФ,

страховые компании,

консалтинговые фирмы,

организаторы праздников и корпоративных мероприятий,

компании – разработчики автоматизированных систем управления персоналом ,

, издательства,

кадровые интернет-ресурсы.

Консультационная площадка

В течение дня авторитетные специалисты проведут тематические консультации на тему:

Прием на работу. Заключение и изменение трудового договора.

Из российской компании в западную: к чему готовиться менеджеру по персоналу.

Противоречия в трудовом законодательстве: учесть одно, не нарушив другого.

Основания и особенности прекращения трудового договора.

Подводные камни кадрового резерва.

Проверка ГИТ: обязательные документы кадровой службы.

Куда пойти учиться менеджеру по персоналу?

Дискуссионная площадка

Обсудить спорные вопросы, узнать точку зрения коллег и поделиться своими мыслями можно на Дискуссионной площадке. На каждой дискуссии будут представлены противоположные мнения двух экспертных сторон. Все участники также получат возможность высказаться в пользу того или иного мнения.

Темы дискуссий:

Сфера деятельности компании принципиальна для менеджера по персоналу. Так ли это?

Удержание специалистов: оправдано или бесполезно?

Ужесточая дисциплину, повышаем производительность труда?

Результаты обучения персонала: есть ли смысл оценивать?

Площадка конкурсов и презентаций «Практик-шоу».

Помимо работы на стендах, экспоненты выставки в течение всего дня будут проводить презентации, отвечать со сцены на вопросы участников профессионального фестиваля.

На этой же площадке в течение дня будет проходить конкурсная программа. Вас ждут приятные сувениры, полезные подарки и ценные призы.

Дата выставки: 25 апреля 2008 года.

Адрес: Москва, Отель «Космос»