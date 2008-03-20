25 апреля «МКЦ «Фаворит» примет участие в профессиональном фестивале «Кадровая служба 2008»
25 апреля Международный кадровый центр «Фаворит» примет участие в профессиональном фестивале «Кадровая служба 2008». Действие, главными участниками которого станут специалисты по кадровому менеджменту, пройдет на четырех фестивальных площадках.
Выставочная площадка
Среди экспонентов Выставочной площадки:
- учебные и тренинговые организации,
- рекрутинговые агентства Москвы и РФ,
- страховые компании,
- консалтинговые фирмы,
- организаторы праздников и корпоративных мероприятий,
- компании – разработчики автоматизированных систем управления персоналом,
- издательства,
- кадровые интернет-ресурсы.
Консультационная площадка
В течение дня авторитетные специалисты проведут тематические консультации на тему:
- Прием на работу. Заключение и изменение трудового договора.
- Из российской компании в западную: к чему готовиться менеджеру по персоналу.
- Противоречия в трудовом законодательстве: учесть одно, не нарушив другого.
- Основания и особенности прекращения трудового договора.
- Подводные камни кадрового резерва.
- Проверка ГИТ: обязательные документы кадровой службы.
- Куда пойти учиться менеджеру по персоналу?
Дискуссионная площадка
Обсудить спорные вопросы, узнать точку зрения коллег и поделиться своими мыслями можно на Дискуссионной площадке. На каждой дискуссии будут представлены противоположные мнения двух экспертных сторон. Все участники также получат возможность высказаться в пользу того или иного мнения.
Темы дискуссий:
- Сфера деятельности компании принципиальна для менеджера по персоналу. Так ли это?
- Удержание специалистов: оправдано или бесполезно?
- Ужесточая дисциплину, повышаем производительность труда?
- Результаты обучения персонала: есть ли смысл оценивать?
Площадка конкурсов и презентаций «Практик-шоу».
Помимо работы на стендах, экспоненты выставки в течение всего дня будут проводить презентации, отвечать со сцены на вопросы участников профессионального фестиваля.
На этой же площадке в течение дня будет проходить конкурсная программа. Вас ждут приятные сувениры, полезные подарки и ценные призы.
Дата выставки: 25 апреля 2008 года.
Адрес: Москва, Отель «Космос»