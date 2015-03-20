83% российских научных сотрудников участвуют в международном сотрудничестве

Согласно опросу, проведенному Высшей школой экономики (ВШЭ), 83% отечественных докторов и кандидатов наук принимают участие в международном сотрудничестве. Это свидетельствует о высокой активности российских ученых на глобальной научной арене.

Наиболее распространенной формой международной коммуникации являются научные конференции, семинары и форумы, в которых участвуют около 70% респондентов с учеными степенями. Эти мероприятия позволяют обмениваться опытом, представлять результаты исследований и налаживать профессиональные связи с коллегами из других стран.

Второй по популярности формой сотрудничества является работа с иностранными коллегами над совместными публикациями — около 31% опрошенных научных сотрудников отметили этот вид деятельности. Также 27% респондентов участвуют в совместных научно-исследовательских проектах. Такие данные подчеркивают значимость международного взаимодействия для развития науки в России и способствуют интеграции отечественных исследований в мировое научное сообщество.