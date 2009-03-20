Чего работники в России опасаются в связи с кризисом больше

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, работающие россияне выражают серьезные опасения в связи с потенциальными последствиями кризиса. Наибольшее беспокойство вызывает возможное понижение зарплаты — 36% опрошенных признались в страхе потерять часть своих доходов. Кроме того, 31% граждан боятся задержек выплат, что также создает дополнительное напряжение на рынке труда.

Интересно, что 33% респондентов допускают возможность сокращения штата в своей компании или в компании близких. Однако страх увольнения, как своего, так и родственников, испытывают лишь 24% опрошенных. Наименьшее беспокойство россияне выражают по поводу перевода на неполный рабочий день или отправки в отпуск без сохранения заработной платы — такую ситуацию боятся только 22%. Эти данные подчеркивают, что основной акцент в переживаниях работников сосредоточен на стабильности доходов.