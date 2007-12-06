6 декабря 2007, IX ярмарка вакансий работодателей г. Москвы

В декабре в Москве пройдёт несколько ярмарок вакансий. Вакансии для студентов и молодых специалистов, предложения в области издательского дела и полиграфии, а также вакансии финансового сектора — именно эти темы станут главными на декабрьских ярмарках вакансий.

6 декабря 2007

IX ярмарка вакансий работодателей г. Москвы.

с 11.00 – 13.00

г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д.12, здание Московского института экономики, менеджмента и права /МИЭМП/, проезд до ст. м. «Автозаводская», — первый вагон из центра, маршрутное такси №122 или пешком. Тел. +7 (495) 5-000-363.

07 декабря 2007

«Проект 1001 талант – издательское дело, журналистика, полиграфия».

С 11.00 – 17.00

г. Москва, ул. Покровка, 47/24

ст. м. «Курская», «Красные ворота», «Чистые пруды», «Комсомольская»

Центральный Дом Предпринимателя.

10 декабря 2007

Ярмарка Вакансий «Москва приглашает на работу!»

с 11.00 – 16.00

г. Москва, ул. Покровка, 47/24 м. ст.м.«Курская», «Красные ворота»

Центральный Дом Предпринимателя, тел. (495) 632-91-40.

14 декабря 2007

Ярмарка банковских вакансий

С 11.00 – 17.00

г. Москва, Георгиевский пер., д.3/3, стр. 3, ст.м. «Охотный ряд», «Театральная»,

МГВЗ «Новый Манеж».