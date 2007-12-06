6 декабря 2007, IX ярмарка вакансий работодателей г. Москвы
В декабре в Москве пройдёт несколько ярмарок вакансий. Вакансии для студентов и молодых специалистов, предложения в области издательского дела и полиграфии, а также вакансии финансового сектора — именно эти темы станут главными на декабрьских ярмарках вакансий.
6 декабря 2007
IX ярмарка вакансий работодателей г. Москвы.
с 11.00 – 13.00
г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д.12, здание Московского института экономики, менеджмента и права /МИЭМП/, проезд до ст. м. «Автозаводская», — первый вагон из центра, маршрутное такси №122 или пешком. Тел. +7 (495) 5-000-363.
07 декабря 2007
«Проект 1001 талант – издательское дело, журналистика, полиграфия».
С 11.00 – 17.00
г. Москва, ул. Покровка, 47/24
ст. м. «Курская», «Красные ворота», «Чистые пруды», «Комсомольская»
Центральный Дом Предпринимателя.
10 декабря 2007
Ярмарка Вакансий «Москва приглашает на работу!»
с 11.00 – 16.00
г. Москва, ул. Покровка, 47/24 м. ст.м.«Курская», «Красные ворота»
Центральный Дом Предпринимателя, тел. (495) 632-91-40.
14 декабря 2007
Ярмарка банковских вакансий
С 11.00 – 17.00
г. Москва, Георгиевский пер., д.3/3, стр. 3, ст.м. «Охотный ряд», «Театральная»,
МГВЗ «Новый Манеж».