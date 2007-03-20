Международный Кадровый Центр Фаворит — Предприятие года

Международный Кадровый Центр «Фаворит» был признан «Предприятием года» по результатам многостороннего исследования, проведенного специалистами аналитического агентства и экспертного совета Межрегиональной Организации Предпринимателей. Это высокое признание в рамках рейтинга свидетельствует о профессионализме и успехах компании в области кадровых услуг.

16 марта 2007 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской ежегодной Премии «Предприятие года 2006». В рамках мероприятия Международный кадровый центр «Фаворит» получил памятный диплом и символику Премии, подтверждающую его лидерство и высокие стандарты работы на российском рынке.