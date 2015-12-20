МРОТ увеличат до прожиточного минимума

С начала 2016 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России может увеличиться на 20,7%, что составит 7189 рублей. В дальнейшем к 2020 году планируется постепенно довести его до уровня прожиточного минимума.

Проект закона, представленный Министерством труда, предлагает начать с 2017 года поэтапное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума в каждом субъекте Российской Федерации. Постепенно планируется увеличить МРОТ сначала до 65% от прожиточного минимума, затем до 75%, далее до 85%, и, наконец, с 2020 года МРОТ должен полностью сравняться с уровнем прожиточного минимума.

Это изменение направлено на улучшение жизненных условий граждан и повышение покупательской способности населения. Повышение МРОТ также может способствовать снижению уровня бедности и увеличению социальной защищенности наиболее уязвимых слоев населения. Такие шаги имеют важное значение для экономического роста страны и поддержания стабильности на рынке труда.

Заключение

Согласно данным, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 16 242 рубля. Это повышение соответствует ряду мер, направленных на улучшение социальной защищенности граждан и учёт инфляции.

Таким образом, актуальный МРОТ на 2024 год составляет 16 242 рубля в месяц, что отражает государственные намерения постепенно повышать уровень жизни населения и стремление обеспечить соответствие МРОТ уровню прожиточного минимума.