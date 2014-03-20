На что ориентируются россияне при выборе работы

В ходе недавнего опроса, проведенного ВЦИОМ, были выявлены основные факторы, по которым выбирают работу граждане РФ.

Решающим, по словам 63% опрошенных, является размер зарплаты. 25% прежде всего смотрят на удобство графика и территориального расположения офиса. Для 20% наиболее важны соцгарантии, столько же ответов было и о хорошей оборудованности рабочего места.

Перспектива самореализации и карьерного роста влияет на решение 18% участников опроса. 14% руководствуются наличием официального оформления и соцпакета. 11% главным образом интересует наличие пенсионных отчислений. Также при трудоустройстве соискатели смотрят на престижность работы (10%) и её объёмы (8%).

Наименее интересующим фактором являются хорошие отношения в коллективе – только 7% опрошенных упомянули их важность.

Как напоминает ВЦИОМ, статистическая погрешность опроса не превышает 3,5%.