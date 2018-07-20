Оценка эффективности работы сотрудников Amazon

В прошлом году корпорация Amazon запустила программу совершенствования работы сотрудников. В программе должны принимать участие работники, которые не отличались высокой эффективностью работы и производительностью труда. Программа называется «Pivot».

По данным изданий Bloomberg и Business Insider, за 18 месяцев действия программы заметно возросло число работников, которые стали жаловаться на несправедливость решений, которые принимают члены комиссии (жюри) в процессе так называемых «слушаний».

Программа «Pivot» предоставляет сотрудникам, эффективность работы которых признана их менеджерами низкой, три варианта дальнейших действий:

Уволиться и получить выходное пособие. Попытаться доказать свою состоятельность в течение последующих двух месяцев работы (т.н. испытательный срок). При этом они должны достичь определенных показателей работы, которые устанавливаются их непосредственными руководителями. Принять участие в видеоконференции, которая больше напоминает судебное заседание. В процессе видеоконференции специальное жюри, состоящее из сотрудников корпорации, заслушивает аргументы работника и его руководителя. После слушаний жюри принимает решение о том, целесообразно ли работнику продолжить участие в программе «Pivot».

Сотруднику предоставляется право выбора одного члена жюри из состава управленческого звена или трех членов, не работающих на менеджерских позициях. Кроме того, работник может отказать одному из членов жюри в участии заседания, если он предполагает субъективность подхода данного члена комиссии.

По данным Bloomberg и Business Insider, 70% сотрудников проигрывают слушания, и им предстоит выбор между увольнением по собственному желанию или продолжением работы в течение 2-х месяцев испытательного срока. Если работник выиграет «дело», ему предоставляется возможность продолжения работы на том же месте или перевода в другое подразделение.

Говоря о практике управления трудовыми ресурсами в корпорации Amazon, Джейми Клейн, основатель и СЕО компании Inspire Human Resources, считает: «Карьера любого человека является вопросом, имеющим глубоко личный характер, и определять его карьерную судьбу является огромной ответственностью. Вам необходимо обладать необходимым опытом и знаниями, чтобы суметь дать объективную оценку эффективности работы сотрудника».

Джуди Гликман, главный исполнительный директор компании GreatontheJob.com, сказала, что это «странно», когда в состав жюри входят три сотрудника, которые, возможно, никогда не работали с вами. Слушания легко могут превратиться в «состязание фаворитов», когда члены жюри, будучи чем-то благодарными начальнику работника, которого «обвиняют» в низкой эффективности и производительности труда, проголосуют против него. По ее мнению, есть смысл ввести в состав жюри коллег сотрудника, которые знают лично как он работает и насколько обоснованны жалобы его руководителя.

Источник: https://www.entrepreneur.com/article/316077