Планы работодателей по индексации зарплат

Согласно опросу, проведенному сайтом Superjob, количество компаний, планирующих индексировать или повышать зарплаты своим сотрудникам, вернулось на уровень 2013 года. Представители 18% компаний сообщили о намерении увеличить зарплаты, что немного выше по сравнению с 15% в 2014 году. Кадровые службы организаций выражают оптимизм, но уточняют, что индексации ожидаются «на небольшой процент». Основные повышения будут проведены в таких отраслях, как промышленность, производство, туризм и общественное питание.

Однако в 57% фирм индексаций не планируется. Некоторые из них отметили, что последние индексации были проведены недавно — в конце прошлого года или весной текущего. 25% представителей кадровых служб компаний затруднились с ответом, сославшись на отсутствие информации. Эти данные подчеркивают осторожный подход работодателей к вопросам повышения зарплат в условиях неопределенности на рынке труда.