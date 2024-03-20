Рабочая неделя не станет четырехдневной

Международная организация труда (МОТ) в начале октября сообщила о своих планах внедрения четырехдневной рабочей недели.

Новость вызвала столь бурные обсуждения, что в пресс-службе МОТ сочли нужным пояснить: данное предложение не является официальной позицией, это лишь личное мнение одного из экспертов организации, разместившего на одной из площадок пост о преимуществах сокращенного рабочего времени. Вопрос о четырехдневной рабочей неделе не вынесен на рассмотрение административного совета МОТ, и официальная дискуссия по этому вопросу не ведется. И даже в случае начала подобной дискуссии инициатива может войти в программу Международной конференции труда и стать предметом для обсуждения всех членов организации только после двух-трех лет обсуждения в совете.

Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ, назвал идею о сокращении рабочей недели несерьезной. По его словам, ничего хорошего в ней нет. На фоне тех демографических динамик, которые есть в развитых экономиках и в России в том числе, этот вариант, по словам министра, выглядит совершенно неприемлемым.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин также считает подобный переход на 4-дневную рабочую неделю в России нереальным.