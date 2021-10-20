Работодатели должны будут предоставлять сотрудникам время на диспансеризацию

Согласно новому проекту закона, внесенному на рассмотрение Государственной Думы, работодатели должны будут предоставлять своим сотрудникам возможность проходить диспансеризацию каждые три года. Это законодательное предложение направлено на улучшение здоровья работников и профилактику заболеваний.

Авторы инициативы подчеркивают, что в случае принятия закона на работодателей ляжет обязанность предоставлять отпуск для прохождения диспансеризации, при этом сохранять за сотрудниками их должности и среднюю зарплату. Это важный шаг к заботе о здоровье работников и снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью.

На данный момент Трудовой кодекс России предусматривает обязательные медицинские осмотры только для определенных категорий работников. Введение новых норм расширит доступность диспансеризации для всех сотрудников, что поможет улучшить общее состояние здоровья населения и повысить производительность труда.