Россиянам могут предоставить возможность передумать увольняться

По результатам опроса, в течение двух недель после написания заявления об увольнении сомневаться начинали около 20% граждан. Более трети из них при этом передумывали и забирали свои заявления. Есть и те, кто в итоге уволились, просто постеснявшись сказать, что передумали, и потом сожалели об этом.

Чувство сожаления при увольнении с работы знакомо 76% опрошенных. Половина участвовавших в опросе россиян убеждены в необходимости закона, предоставляющего сотрудникам право передумать и отозвать заявление об увольнении. Чиновники с этим согласны, в Государственную думу внесен проект поправок в Трудовой кодекс – предлагается запретить компаниям нанимать нового сотрудника на место увольняющегося в течение двухнедельной отработки последнего.

Также по результатам опроса выявлены причины, по которым сотрудники всё-таки уходят из компаний, даже передумав увольняться: уже дали согласие на работу в другой компании (52%), постеснялись сказать, что передумали (23%), не позволило остаться руководство (17%), уже найден сотрудник на замену (12%).