Приглашение на семинар: «Трудоустройство молодых специалистов»

2 марта 2009 года в 14:00 в Центре русской словесности и культуры, организованном Управлением культуры Центрального административного округа Москвы и Централизованной библиотечной системой № 7, состоится бесплатный семинар «Трудоустройство молодых специалистов».

На семинаре будут рассмотрены ключевые темы, такие как:

  • Выбор компании работодателя: работать на крупном предприятии или в небольшой фирме.
  •  Самопрезентация при трудоустройстве: как правильно представить себя.
  •  Трудовой договор: его значение и важность подписания.
  •  Начало работы: что нужно знать об испытательном сроке.
  •  Учебный отпуск: права и возможности.

После завершения семинара участники смогут задавать вопросы ведущим по интересующим их темам.

Ведущие семинара:

  • Илья Строков — юрист библиотеки префекта ЦАО, автор книги «Как не оказаться обманутым и уволенным».
  •  Шевцова Елена — психолог библиотеки префекта ЦАО.
  •  Менеджер по подбору персонала МКЦ «Фаворит».

Присоединяйтесь к семинару и получите ценную информацию для успешного старта вашей карьеры!

