Приглашение на семинар: «Трудоустройство молодых специалистов»

2 марта 2009 года в 14:00 в Центре русской словесности и культуры, организованном Управлением культуры Центрального административного округа Москвы и Централизованной библиотечной системой № 7, состоится бесплатный семинар «Трудоустройство молодых специалистов».

На семинаре будут рассмотрены ключевые темы, такие как:

Выбор компании работодателя: работать на крупном предприятии или в небольшой фирме.

Самопрезентация при трудоустройстве : как правильно представить себя.

: как правильно представить себя. Трудовой договор: его значение и важность подписания.

Начало работы: что нужно знать об испытательном сроке.

Учебный отпуск: права и возможности.

После завершения семинара участники смогут задавать вопросы ведущим по интересующим их темам.

Ведущие семинара:

Илья Строков — юрист библиотеки префекта ЦАО, автор книги «Как не оказаться обманутым и уволенным».

Шевцова Елена — психолог библиотеки префекта ЦАО.

Менеджер по подбору персонала МКЦ «Фаворит».

Присоединяйтесь к семинару и получите ценную информацию для успешного старта вашей карьеры!