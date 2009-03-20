Приглашение на семинар: «Трудоустройство молодых специалистов»
2 марта 2009 года в 14:00 в Центре русской словесности и культуры, организованном Управлением культуры Центрального административного округа Москвы и Централизованной библиотечной системой № 7, состоится бесплатный семинар «Трудоустройство молодых специалистов».
На семинаре будут рассмотрены ключевые темы, такие как:
- Выбор компании работодателя: работать на крупном предприятии или в небольшой фирме.
- Самопрезентация при трудоустройстве: как правильно представить себя.
- Трудовой договор: его значение и важность подписания.
- Начало работы: что нужно знать об испытательном сроке.
- Учебный отпуск: права и возможности.
После завершения семинара участники смогут задавать вопросы ведущим по интересующим их темам.
Ведущие семинара:
- Илья Строков — юрист библиотеки префекта ЦАО, автор книги «Как не оказаться обманутым и уволенным».
- Шевцова Елена — психолог библиотеки префекта ЦАО.
- Менеджер по подбору персонала МКЦ «Фаворит».
Присоединяйтесь к семинару и получите ценную информацию для успешного старта вашей карьеры!
