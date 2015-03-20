Условия труда в нашей стране стали заметно лучше

За последние 25 лет условия труда для российских работников значительно улучшились. Согласно опросу ВЦИОМ, 27% граждан оценивают свои условия труда как «хорошие», а 6% — как «отличные». Для сравнения, в 1989 году лишь 14% и 1% респондентов давали такие оценки.

Количество отрицательных отзывов также снизилось: тех, кто считает условия труда «плохими», стало 5% (в 1989 году — 26%), и «очень плохими» — 1% (в 1989 году — 4%). Средние оценки остались практически на одном уровне: 54% в 1989 году и 60% в 2015 году.

Среди опрошенных, 31% отмечают действия руководства по обеспечению безопасных и комфортных условий труда, что значительно выше, чем 10% 25 лет назад. Однако 43% респондентов считают, что принимаемые меры по улучшению условий труда недостаточны, что является снижением с 51%. Процент тех, кто полагает, что руководство не уделяет внимания условиям труда, остался практически неизменным — 20% против 25% в 1989 году. Эти данные подчеркивают положительные изменения в сфере труда, но также указывают на необходимость дальнейшего улучшения условий для работников.