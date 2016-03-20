Утверждены единые рекомендации для работодателей госсектора по установлению систем оплаты труда на 2016 год

Российская трехсторонняя комиссия, занимающая регулированием социально-трудовых отношений, разработала соответствующие рекомендации, которыми должны руководствоваться госорганы-работодатели, вне зависимости от их уровня:

(местный, региональный или федеральный), устанавливая зарплаты людям, работающим в бюджетной сфере. Согласно ч. 3 ст. 135 ТК РФ, такие рекомендации комиссия разрабатывает ежегодно. Хотя новых изменений не так уж много, им следует уделить внимание.

Среди главных изменений в описываемом документе, следует выделить положение о проектах НПА, касающихся оплаты труда. Их должны направлять профильным профсоюзам (их объединению на любом из уровней), а также органам местного самоуправления, которые специализируются на приеме данных актов, согласно Единым рекомендациям на 2016 год (2-3 абзац). При этом во время утверждения редакции в ее окончательном варианте, указанной в НПА, непременно должны учитываться заключения профсоюзов.

Также запрещается устанавливать снижающие коэффициенты для специалистов компании без высшего образования, работающих на должностях, которые требуют наличие документов, свидетельствующих о получении соответствующих знаний. Также остался актуален запрет, согласно которому, вводятся повышающие коэффициенты для сотрудников, которые имеют среднее или высшее образования, но работают по специальностям, не требующих такой подготовки.

Кроме вышеописанных пунктов, рекомендации на этот год не имеют принципиальных отличий с таким же документом на 2015 год.

Как и в предыдущем году, работодатели публичного сектора обязаны следить за максимальным соотношением средних зарплат рядовых сотрудников и управляющих. Согласно п. 26, соотношение обязано быть кратным числам от 1 до 8. При данных исчислениях не учитываются оклады управляющего, его заместителей и главного бухгалтера. Заработные платы двух последних, учитывая пункт 26 описываемого документа, рекомендовано ставить на 10-30% ниже, чем их непосредственных управляющих.

Конфигурации никак не коснулись основ формирования систем оплаты труда. Согласно пункту 4 описываемого документа, доход людей, работающих в бюджетной сфере, непосредственно должен зависеть не только лишь от сложности труда и квалификации, но и от качества, количества выполненной работы. При этом нет ограничений в размере зарплаты. Также за труд, который имеет равную ценность, оплата тоже должны быть одинаковой.

Беря во внимание пункт 5 Единых рекомендаций на 2016 год, как и в прошлом году, характеризуя уровень зарплаты управляющих, которые работают в организациях бюджетной сферы, необходимо учитывать МРОТ, а также индивидуальны коэффициенты по району и условия, согласно которым оплата труда трудящихся с вредными или опасными условиями работы, должна быть повышенной.