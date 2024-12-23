В 2025 году действует единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Что такое единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)?

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) является специализированным налоговым режимом, который предназначен для упрощения налогового учета и уменьшения налогового бремени для сельскохозяйственных производителей. Эта система налогообложения была введена в целях поддержки малых и средних сельскохозяйственных предприятий, а также для стимулирования развития аграрного сектора. В рамках ЕСХН аграрии обязаны уплачивать только один налог, что значительно упрощает бухгалтерский учет и снижает административные нагрузки на бизнес.

В 2025 году ЕСХН будет продолжать действовать, а его правила и условия будут адаптированы к современным требованиям и вызовам аграрного рынка. Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить более благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, способствуя повышению эффективного производства и устойчивому развитию сельских территорий. Комплексный подход к налогообложению позволит сельхозтоваропроизводителям сосредоточиться на своей основной деятельности, не отвлекаясь на сложные налоговые процедуры и отчеты.