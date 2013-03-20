В городах миллионниках сократилось количество вакансий

Рынок труда крупных городов восстанавливается после кризиса медленнее, нежели в городах численностью менее 1000000 жителей. Пока общее число предложенных вакансий от работодателей всё ещё на 8% ниже уровня прошлого года.

В банковской сфере потребность в специалистах сократилась на 40%, а конкуренция здесь наибольшая и троекратно превышает среднюю по рынку.

Наиболее востребованными для работодателей, как и раньше, являются рабочие, производственники и специалисты сферы продаж.

Впрочем, есть и исключения. В Санкт-Петербурге, например, количество вакансий за год увеличилось на 8%. Наибольший спрос на специалистов сферы АХО и продаж.

В целом по России спрос компаний на сотрудников аналогичен прошлогодним показателям, а количество вакансий даже превысило прошлогоднее на 2%. Основная причина таких данных – рост спроса на персонал в небольших (до 1000000 жителей) городах.