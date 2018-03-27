В России могут появиться квоты для приема на работу пенсионеров и выпускников ВУЗов

В России может быть введен законопроект о квотах для приема на работу пенсионеров и выпускников вузов. Государственная Дума рассматривает инициативу, согласно которой все организации любых организационно-правовых форм и форм собственности будут обязаны соблюдать определенные квоты на трудоустройство граждан пенсионного возраста и молодежи без опыта работы.

Предполагается, что введение таких квот поспособствует снижению уровня безработицы и расширению возможностей для трудоустройства различных категорий граждан. Для организаций с численностью персонала свыше 100 сотрудников предлагается установить квоту в размере 1% от средней численности работников, предназначенную для трудоустройства пенсионеров и молодежных специалистов.

Эти меры направлены на активизацию участия пенсионеров и молодежи в трудовой деятельности, создание более сбалансированного рынка труда и улучшение социальной ситуации в стране. Законопроект может стать важным шагом в обеспечении достойного уровня жизни для пенсионеров и в поддержке молодых специалистов на старте их карьеры.