Что изменилось: численность и структура



Согласно тексту указа, штатная численность Вооружённых сил РФ увеличивается на 27 тысяч единиц. Из этого числа 25 тысяч приходится на военнослужащих, а 2 тысячи — на гражданский персонал. Последнее особенно примечательно: впервые с 2018 года официально расширяется штат именно гражданских специалистов в составе армии.



Общая численность ВС РФ теперь составляет 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 — военнослужащие. В преамбуле документа прямо указано, что изменения вносятся «в связи с созданием в ВС РФ военно-строительных подразделений».



Детали организационной структуры новых частей и порядок их включения в систему военного управления пока не раскрываются. Однако сам факт публикации указа стал первым нормативным актом, официально подтверждающим возрождение стройбатов.





Зачем понадобилась реформа



Необходимость перемен в военно-строительном комплексе назревала несколько лет. Ключевым сигналом стали многомиллиардные судебные иски Минобороны к подрядчикам. По данным ТАСС, в 2023 году претензии к публично-правовой компании «Военно-строительная компания» составили 441,4 млн рублей. В 2024 году сумма выросла до 18,8 млрд рублей, в 2025-м достигла 15,1 млрд рублей. С начала 2026 года подано исков уже на 17,2 млрд рублей.



На расширенной коллегии ведомства в августе 2025 года министр обороны Андрей Белоусов обозначил приоритет: повысить эффективность строительного комплекса, разграничить ответственность участников и сократить объём незавершённого строительства. В декабре того же года он анонсировал конкретные шаги — разработку нормативной базы и комплектование новых подразделений. Как заявил Белоусов, «командующие военными округами должны получить дополнительный инструмент для строительства объектов, наиболее важных для нужд войск».





Исторический контекст: от советских стройбатов до их ликвидации



Военно-строительные отряды (стройбаты) — отнюдь не новое явление для российской армии. В Советском Союзе их численность доходила до 200 тысяч человек. Они занимались возведением военных городков, полигонов, складов, объектов оборонной инфраструктуры. После распада СССР эта система была в основном унаследована российской армией и сохранялась вплоть до масштабной реформы начала 2000-х годов.



Решение о ликвидации стройбатов принял тогдашний министр обороны Сергей Иванов. Он заявил, что «все пресловутые стройбаты ликвидируются как класс». Основной объём строительных работ предполагалось передать гражданским подрядным организациям. Исключение составили лишь наиболее сложные и режимные объекты — например, шахты для баллистических ракет, космодромы и закрытые сооружения. Их продолжило курировать федеральное агентство Спецстрой России.



В 2016–2017 годах Спецстрой был упразднён, а инженерно-технические и дорожно-строительные воинские подразделения вошли в структуру Минобороны. Был создан Военно-строительный комплекс, объединивший функции государственного заказчика, проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Однако непосредственное выполнение работ по-прежнему оставалось за внешними подрядчиками — что, как показала практика, не всегда обеспечивало должный уровень эффективности.





Где будут задействованы новые подразделения



По имеющейся информации, военно-строительные части планируется привлекать к выполнению строительно-монтажных и эксплуатационных работ на тыловых объектах инфраструктуры. В их задачи войдёт обустройство площадок, монтаж оборудования, обеспечение энергоснабжения, обслуживание техники и инженерных систем.



География деятельности новых подразделений включает:



- зону проведения специальной военной операции;

- новые регионы России;

- Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области;

- Брянскую, Курскую и Белгородскую области.



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