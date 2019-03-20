Зарплатные карты — поправки в законе

В России вступил в силу закон, позволяющий сотрудникам самостоятельно выбирать банк для открытия счета, на который будет начисляться заработная плата. Этот закон, подписанный президентом, отменяет «зарплатное рабство», когда выбор банка осуществлялся работодателями, что не всегда устраивало сотрудников.

Согласно новым условиям, сотрудники теперь обязаны уведомлять работодателя о новом счете и его реквизитах как минимум за пять дней до даты начисления зарплаты. Другие ограничения на смену счета и кредитной организации не предусмотрены. Теперь сотрудники могут получать свою зарплату как по месту работы, так и переводом на счет в выбранном ими банке.

Эти изменения существенно улучшают условия труда и повышают финансовую независимость работников, предоставляя им возможность управлять своими финансами более гибко и удобно. Новый закон, вступивший в силу в 2019 году, стал важным шагом к обеспечению прав работников и улучшению их финансового благополучия.