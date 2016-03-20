Зимние каникулы в 2016 году составят 10 дней

Зимние каникулы в 2016 году продлятся 10 дней, что станет отличной возможностью для отдыха и восстановления сил. Согласно постановлению правительства, выходные 2 и 3 января, совпадающие с праздниками, будут перенесены на 3 мая и 7 марта. Это означает, что после новогодних праздников россияне смогут наслаждаться длительным отдыхом.

Кроме того, выходной с 20 февраля будет перенесен на 22 февраля, что предоставит дополнительные дни для отдыха в феврале в честь Дня защитника Отечества. В итоге, отдых в феврале составит 3 дня. В марте, в честь Международного женского дня, выходные продлятся 4 дня, что позволит отметить этот праздник с семьей и друзьями.

Таким образом, подготовка к зимним праздникам и дополнительным выходным обеспечит возможность провести время с близкими, насладиться зимними развлечениями и расслаблением.