Партнёрская программа по подбору персонала для рекрутеров и кадровых агентств

Работайте как партнёр по подбору персонала: приводите кандидатов, получайте официальное вознаграждение за подписание контракта. Без «серых» схем, работа по договору, сопровождение куратора и полное сопровождение с нашей стороны.

Ставки за кандидата — до 700 000 ₽ · Выплата 50 000 ₽ в первую неделю подписания · Расчёт до 14 дней

Мы работаем с теми, кто уже умеет привлекать людей — и хочет модель «привёл → подписал → получил». Если у вас есть трафик, воронка или база кандидатов, вы получаете готовый канал дохода без запуска нового бизнеса с нуля.

Удалённый формат. Работаете из любого региона: подаёте кандидата, ведёте его до выезда — дальше процесс на нашей стороне.