Партнёрская программа по подбору персонала для рекрутеров и кадровых агентств

Работайте как партнёр по подбору персонала: приводите кандидатов, получайте официальное вознаграждение за подписание контракта. Без «серых» схем, работа по договору, сопровождение куратора и полное сопровождение с нашей стороны.

Ставки за кандидата — до 700 000 ₽ · Выплата 50 000 ₽ в первую неделю подписания · Расчёт до 14 дней

Мы работаем с теми, кто уже умеет привлекать людей — и хочет модель «привёл → подписал → получил». Если у вас есть трафик, воронка или база кандидатов, вы получаете готовый канал дохода без запуска нового бизнеса с нуля.

Удалённый формат. Работаете из любого региона: подаёте кандидата, ведёте его до выезда — дальше процесс на нашей стороне.

Кому подходит партнёрская программа по подбору пперсонала

Рекрутинговые и кадровые агентства и команды массового и вахтового подбора
  • Отдельный высокомаржинальный канал. Подключаете военный набор как дополнительное направление — без смены основной модели бизнеса и без перестройки процессов.
  • Понятная экономика. Фиксированные ставки за каждого подписанного кандидата: доход прогнозируется, риски минимальны, объёмы наращиваются по мере готовности команды.
  • Партнёрские условия для действующих игроков. Учитываем ваш оборот и качество подачи кандидатов: ставки и приоритет сопровождения обсуждаются индивидуально.
Рекрутеры массового и вахтового подбора
  • У вас уже есть воронка и база. Мы не просим строить что-то с нуля — достаточно направить поток кандидатов в понятные точки входа.
  • Понятные ставки и сопровождение до подписания. Вы видите условия заранее и получаете поддержку на всех этапах: от первичного отклика до подписанного договора.
  • Масштабирование без роста затрат. Чем стабильнее поток, тем больше кандидатов доходит до выезда — а ваша команда работает в привычном режиме.
HR и руководители направлений
  • Стабильный партнёр с договором. Работаем официально: прозрачные условия, документы, отчётность — без схем «на словах».
  • Прозрачные статусы по кандидатам. Каждый кандидат виден в системе: на каком этапе находится, что требуется, когда ожидается результат.
  • Выплаты без «серых» схем. Понятный график и порядок расчётов: вы всегда знаете, за что и когда получите вознаграждение.

Ставки по городам (оплата за кандидата)

50 000
Раменское
150 000
Белебей
150 000
Пермь
150 000
Сургут
150 000
Уфа
175 000
Балашиха
175 000
Нижний Новгород
200 000
Тольятти
200 000
Йошкар-Ола
200 000
Калуга
225 000
Рязань
225 000
Чита
250 000
Смоленск
250 000
Якутск
350 000
Самара
350 000
Тверь
600 000
Санкт-Петербург
700 000
Москва

Как устроена выплата рекрутеру за приведённого кандидата

1
Подпписанный контракт

Получаем закрывающие документы.

2
В течение недели

Переводим 50 000 ₽ — сразу, как кандидат подписал контракт.

Итого до 14 дней

Полная сумма на расчётный счёт.

ВАЖНО!

Делаем официальное отношение — документ от приёмного пункта с фиксацией должности, на которую приглашают.

Факт наступления основания для оплаты может подтверждаться:

фотографией контракта
сверка с пунтком приёма кандидатов
иные документы

Направления по профессиям

Профессии без боевых действий

водители (все категории) · водители-электрики · программисты · радист ·  радиотелеграфист · механик-радиотелефонист · связисты · взвод психологической борьбы · механики-водители · механик · разведчик глубинной разведки · печатники · разработчики · аналитики · автослесари · слесари-монтажники · сварщики · слесари · токари · электрики · повара · кладовщик (склада артиллерийских боеприпасов) · медник-жестянщик — кузнец · мастер отделения технического обслуживания (артиллерийского и танкового вооружения) · мастер ремонтного отделения (автомобильной техники) · старший механик (по электрическому и электронному оборудованию) — аккумуляторщик · фельдшер приёмного отделения · вычислитель/топогеодезист · мастера связи и радиодела · специалисты по навигации · мастера топливозаправщиков · операторы автокранов · трубопроводчик · регулировщик · монтажник · жестянщик · такелажник · понтонёр · инструктор (БПЛА, багги, мотоцикла, автомобилей) · инспектор · старший инспектор · водитель-вулканизаторщик · водитель-компрессорщик · механик отделения (носимых средств спутниковой связи) · механик / оператор станций спутниковой связи · телеграфист / специалист ЗАС · линейный надсмотрщик/кабельщик · электрики бортовых систем · мастер отделения обслуживания и ремонта (беспилотных систем и двигателей)

Профессии с участием в боевых действиях

командиры отделений с опытом военной службы · снайпер · стрелок взвода охраны · стрелки-зенитчики · старший стрелок · пулемётчик · гранатомётчик · стрелок · стрелок-помощник гранатомётчика · наводчик-оператор · старший разведчик · разведчик · номер расчёта · оператор БПЛА · оператор FPV · оператор сапёр · санитар · санитарный инструктор · командир миномёта · мастер-номер расчёта · дальномерщик · старший наводчик · старший стрелок-зенитчик — оператор (FPV-дронов) отделения зенитного ракетного · старший наводчик взвода миномётного · номер расчёта (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода · номер расчёта взвода гаубичного артиллерийского · номер расчёта взвода миномётного мотострелкового · оператор расчёта (разведывательно-ударных БПЛА коптерного типа) · оператор-сапёр (FPV-дронов) · механик-водитель — крановщик эвакуационного отделения · механик-водитель отделения разграждения инженерно-сапёрного взвода · механик-водитель танкового взвода (Т-62М) · разведчик-снайпер · разведчик-пулемётчик · корректировщик огня · заряжающий · сапёр · водитель-механик САУ или тягача · наводчик · оператор взвода радиопомех роты радиоэлектронной борьбы · оператор гусеничной техники минирования-разминирования · стрелок комендантской роты охраны

Процесс: от заявки до денег — семь шагов

Вы фокусируетесь на кандидатах. Мы — на оформлении, логистике и выплате.
1
Подаёте кандидата

ФИО, дата рождения, регион и телефон через форму безопасной подачи.

2
Проверяем по базе (СБ)

Куратор проверяте кандидата на допуск и запускает процесс.

3
Бронируем логистику

Маршрут и билеты (самолёт / поезд / такси) за наш счёт.

4
Передаёте билеты

Получаете билеты в чате и поддерживаете связь с кандидатом до прибытия.

5
Встречаем на месте

Размещение, медкомиссия, военкомат — под нашей опекой.

6
Подписание контракта

Фиксируете факт подписания. Запращиваем сверку.

Получаете выплату

50 000 ₽ в первую неделю, полная сумма до 14 дней.

Подготовка анкеты кандидата

Анкета — первый и самый важный шаг. От полноты данных зависит скорость проверки в СБ и брони логистики. Заполняйте по образцу, ничего не пропускайте.
1
Кандидат

Фамилия, Имя, Отчество

2
Телефон

Номер кандидата

3
Специальность

Должность кандидата

4
Здоров

да / нет

5
Не судим

да / нет

6
Военный билет (звание)

да / нет + звание, если есть

7
Дата отправления

Планируемая дата выезда

8
Отправление

Город выезда кандидата

9
Прибытие

Город приезда кандидата

Пакет документов на кандидата

Фото паспорта
основная страница и страница с пропиской
Фото ИНН
если есть
Фото СНИЛС
чёткое, без бликов, все цифры различимы

Требования к фото

1.

Съёмка при хорошем освещении, весь документ в кадре

2.

Без перекрытий пальцами и без замазывания данных

3.

Разрешение — чтобы читались серия, номер и все поля

4.

Отправка — отдельными файлами, не скриншотами из мессенджеров

Как подать анкету — пошагово

1
Заполните поля по таблице выше — полностью, без пропусков
2
Приложите фото документов — СНИЛС, ИНН (если есть), паспорт (2 страницы)
3
Отправьте в форму безопасной подачи — телефон кандидата не попадает в общий чат
4
Дождитесь подтверждения — куратор фиксирует приём анкеты и запускает проверку
5
Бронь билета — ЖД или Авиа, в регион прохождения медкомиссии, за счёт организации
6
Выдача билетов — получаете в чате и остаётесь на связи до выезда
7
Встреча на месте — размещение, медкомиссия, военкомат под опекой куратора
8
Подписание контракта — фиксируем дату
9
Выплата — 50 000 ₽ в течении недели, полный расчёт до 14 дней

Что получает кандидат

Документы
помощь в подготовке документов
Встреча
на месте прилёта / приезда — организована
Отношение
официальный документ с фиксацией должности
Жильё
предоставляется за счёт организации
Суточные
выплачиваются кандидату
Медкомиссия и военкомат
под сопровождением куратора

Максимальный комфорт для партнёров

7 дней в неделю на заведение кандидата

быстрый ответ от СБ по факту приглашения кандидата

Кандидат выехал (логистика наша)

  • Вы не несёте никаких расходов по сопровождению кандидата

Кандидат подписал контракт

  • получаете 50 000 ₽ в течении недели
  • полная сумма до 14 дней

Присойденяйтесь к государственной программе по набору кандидатов на службу по контракту. Чем раньше вы подключитесь, тем быстрее ваш трафик начнёт приносить доход.

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