Партнёрская программа по подбору персонала для рекрутеров и кадровых агентств
Работайте как партнёр по подбору персонала: приводите кандидатов, получайте официальное вознаграждение за подписание контракта. Без «серых» схем, работа по договору, сопровождение куратора и полное сопровождение с нашей стороны.
Ставки за кандидата — до 700 000 ₽ · Выплата 50 000 ₽ в первую неделю подписания · Расчёт до 14 дней
Мы работаем с теми, кто уже умеет привлекать людей — и хочет модель «привёл → подписал → получил». Если у вас есть трафик, воронка или база кандидатов, вы получаете готовый канал дохода без запуска нового бизнеса с нуля.
Удалённый формат. Работаете из любого региона: подаёте кандидата, ведёте его до выезда — дальше процесс на нашей стороне.
Кому подходит партнёрская программа по подбору пперсонала
- Отдельный высокомаржинальный канал. Подключаете военный набор как дополнительное направление — без смены основной модели бизнеса и без перестройки процессов.
- Понятная экономика. Фиксированные ставки за каждого подписанного кандидата: доход прогнозируется, риски минимальны, объёмы наращиваются по мере готовности команды.
- Партнёрские условия для действующих игроков. Учитываем ваш оборот и качество подачи кандидатов: ставки и приоритет сопровождения обсуждаются индивидуально.
- У вас уже есть воронка и база. Мы не просим строить что-то с нуля — достаточно направить поток кандидатов в понятные точки входа.
- Понятные ставки и сопровождение до подписания. Вы видите условия заранее и получаете поддержку на всех этапах: от первичного отклика до подписанного договора.
- Масштабирование без роста затрат. Чем стабильнее поток, тем больше кандидатов доходит до выезда — а ваша команда работает в привычном режиме.
- Стабильный партнёр с договором. Работаем официально: прозрачные условия, документы, отчётность — без схем «на словах».
- Прозрачные статусы по кандидатам. Каждый кандидат виден в системе: на каком этапе находится, что требуется, когда ожидается результат.
- Выплаты без «серых» схем. Понятный график и порядок расчётов: вы всегда знаете, за что и когда получите вознаграждение.
Ставки по городам (оплата за кандидата)
Как устроена выплата рекрутеру за приведённого кандидата
Получаем закрывающие документы.
Переводим 50 000 ₽ — сразу, как кандидат подписал контракт.
Полная сумма на расчётный счёт.
ВАЖНО!
Делаем официальное отношение — документ от приёмного пункта с фиксацией должности, на которую приглашают.
Факт наступления основания для оплаты может подтверждаться:
Направления по профессиям
Профессии без боевых действий
водители (все категории) · водители-электрики · программисты · радист · радиотелеграфист · механик-радиотелефонист · связисты · взвод психологической борьбы · механики-водители · механик · разведчик глубинной разведки · печатники · разработчики · аналитики · автослесари · слесари-монтажники · сварщики · слесари · токари · электрики · повара · кладовщик (склада артиллерийских боеприпасов) · медник-жестянщик — кузнец · мастер отделения технического обслуживания (артиллерийского и танкового вооружения) · мастер ремонтного отделения (автомобильной техники) · старший механик (по электрическому и электронному оборудованию) — аккумуляторщик · фельдшер приёмного отделения · вычислитель/топогеодезист · мастера связи и радиодела · специалисты по навигации · мастера топливозаправщиков · операторы автокранов · трубопроводчик · регулировщик · монтажник · жестянщик · такелажник · понтонёр · инструктор (БПЛА, багги, мотоцикла, автомобилей) · инспектор · старший инспектор · водитель-вулканизаторщик · водитель-компрессорщик · механик отделения (носимых средств спутниковой связи) · механик / оператор станций спутниковой связи · телеграфист / специалист ЗАС · линейный надсмотрщик/кабельщик · электрики бортовых систем · мастер отделения обслуживания и ремонта (беспилотных систем и двигателей)
Профессии с участием в боевых действиях
командиры отделений с опытом военной службы · снайпер · стрелок взвода охраны · стрелки-зенитчики · старший стрелок · пулемётчик · гранатомётчик · стрелок · стрелок-помощник гранатомётчика · наводчик-оператор · старший разведчик · разведчик · номер расчёта · оператор БПЛА · оператор FPV · оператор сапёр · санитар · санитарный инструктор · командир миномёта · мастер-номер расчёта · дальномерщик · старший наводчик · старший стрелок-зенитчик — оператор (FPV-дронов) отделения зенитного ракетного · старший наводчик взвода миномётного · номер расчёта (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода · номер расчёта взвода гаубичного артиллерийского · номер расчёта взвода миномётного мотострелкового · оператор расчёта (разведывательно-ударных БПЛА коптерного типа) · оператор-сапёр (FPV-дронов) · механик-водитель — крановщик эвакуационного отделения · механик-водитель отделения разграждения инженерно-сапёрного взвода · механик-водитель танкового взвода (Т-62М) · разведчик-снайпер · разведчик-пулемётчик · корректировщик огня · заряжающий · сапёр · водитель-механик САУ или тягача · наводчик · оператор взвода радиопомех роты радиоэлектронной борьбы · оператор гусеничной техники минирования-разминирования · стрелок комендантской роты охраны
Процесс: от заявки до денег — семь шагов
ФИО, дата рождения, регион и телефон через форму безопасной подачи.
Куратор проверяте кандидата на допуск и запускает процесс.
Маршрут и билеты (самолёт / поезд / такси) за наш счёт.
Получаете билеты в чате и поддерживаете связь с кандидатом до прибытия.
Размещение, медкомиссия, военкомат — под нашей опекой.
Фиксируете факт подписания. Запращиваем сверку.
50 000 ₽ в первую неделю, полная сумма до 14 дней.
Подготовка анкеты кандидата
Фамилия, Имя, Отчество
да / нет
Планируемая дата выезда
Номер кандидата
да / нет
Город выезда кандидата
Должность кандидата
да / нет + звание, если есть
Город приезда кандидата
Фамилия, Имя, Отчество
Номер кандидата
Должность кандидата
да / нет
да / нет
да / нет + звание, если есть
Планируемая дата выезда
Город выезда кандидата
Город приезда кандидата
Пакет документов на кандидата
Требования к фото
Съёмка при хорошем освещении, весь документ в кадре
Без перекрытий пальцами и без замазывания данных
Разрешение — чтобы читались серия, номер и все поля
Отправка — отдельными файлами, не скриншотами из мессенджеров
Как подать анкету — пошагово
Что получает кандидат
Максимальный комфорт для партнёров
7 дней в неделю на заведение кандидата
быстрый ответ от СБ по факту приглашения кандидата
Кандидат выехал (логистика наша)
- Вы не несёте никаких расходов по сопровождению кандидата
Кандидат подписал контракт
- получаете 50 000 ₽ в течении недели
- полная сумма до 14 дней
Присойденяйтесь к государственной программе по набору кандидатов на службу по контракту. Чем раньше вы подключитесь, тем быстрее ваш трафик начнёт приносить доход.