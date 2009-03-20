Работа для Вас, «Изменилась ли ситуация на финансовом рынке по сравнению с мартом-апрелем?»

Комментарии Светланы Яценко на страницах газеты «Работа для Вас».

Яценко Светлана, менеджер по персоналу «Международного Кадрового Центра «ФАВОРИТ»: Любой вид предпринимательской деятельности нуждается в грамотных специалистах по бухгалтерскому учету. Представители этой профессии ответственны за составление бухгалтерской и налоговой отчетности, ее оформление в соответствии с установленным порядком для передачи в фонды и налоговую инспекцию, сдачи в архив. Кризис очень серьезно повлиял на финансовый рынок. Закрылся ряд компаний и сократился объем работ во многих других. Соответственно сократили персонал бухгалтерий, финансовых и аналитических отделов. Уменьшилось и количество предложений для бухгалтеров по совместительству. С другой стороны, сегодня вряд ли возможно представить себе компанию, которая сможет полноценно функционировать без профессионального руководителя бухгалтерии и грамотных бухгалтеров. Уровень ответственности в данной профессии очень высок. Количество резюме главбухов в сфере строительства и инвестиций увеличилось, а предложений стало меньше, но как были нужны бухгалтеры в области производства, торговли, так они и остались нужны. Рынок труда бухгалтеров всегда был сложным и последние годы отличался перепроизводством низкоквалифицированных кадров. Именно поэтому многим рядовым бухгалтерам после сокращения пришлось идти на совсем не финансовые должности и умерить свои притязания по заработной плате. Возросли и требования работодателей. Они все чаще хотят видеть бухгалтеров-экономистов с опытом в диапазоне от первички до баланса и к тому же знающих налоговый учет. По-прежнему «в цене» бухгалтеры, владеющие навыками работы на всех участках, со знанием иностранного языка, обладатели сертификатов (CPA, ACCA, CMA, CFM) и опыта работы в ERP-системах, а также по МСФО. По сравнению с весной 2009 года число вакансий на работных сайтах в разделе бухгалтерия/управленческий учет/финансы предприятия увеличилось более чем на 10% . Наш кадровый центр проанализировал рынок наиболее востребованных специалистов во втором квартале 2009 года. Ранжирование производилось в зависимости от количества поданных заявок от работодателей на поиск персонала. Главные бухгалтеры в рейтинге заняли четвертое место. По уровню запросов/предложений по заработной плате бухгалтеры, в среднем, оценивают себя даже ниже, чем работодатели. Зато главбухи хотят больше, чем им готовы предложить компании. Если вы ищете работу в данной области и являетесь хорошим специалистом, пусть с небольшим, но реальным опытом в бухгалтерии, готовы учиться и развиваться, шанс найти новую работу наверняка представится.