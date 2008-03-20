Работа для Вас, «Ресторанный бизнес открывает перспективы карьерного роста для молодых специалистов»

Людмила Чалик, менеджер по подбору персонала Международного Кадрового Центра «Фаворит».

В ресторанном бизнесе наблюдается заметное оживление. Это происходит за счет открытия дополнительных направлений деятельности (например, отдела доставки пищи) или расширения ресторанной сети. Набирают шеф-поваров, управляющих рестораном, по-прежнему нужны официанты и сотрудники хостеса. В зарплатах изменений нет — доходы остаются на уровне 70% по сравнению с серединой 2008 года. Это вызывает определенные трудности при трудоустройстве иностранных специалистов. Шеф-повара и управляющие из-за границы не соглашаются на снижение оплаты своего труда. Работой в ресторанной сфере интересуются студенты для подработки на каникулах или в свободное от учебы время. Как и в любой другой сфере, на топовых позициях здесь ценятся профессионалы узкой специализации. Поэтому у человека, который решил сделать карьеру в ресторанном бизнесе, есть возможность стать управляющим рестораном, начав работать официантом или помощником повара.