Топ-менеджменту был посвящён декабрьский номер журнала «Карьера». За вопросом на ответ о влиянии кризиса на карьеру руководителей журналисты обратились к Генеральному директору МКЦ «Фаворит», Котеговой Марине Алексеевне:

«Нельзя со стопроцентной уверенностью на сегодня утверждать, что ситуация на кадровом рынке в отношении ТОПовых специалистов кардинально изменилась. Да, безусловно, первыми под удар попали именно руководители. На рынок выпали специалисты по тем направлениям, которые были затронуты кризисом в первую очередь — банки и инвестиции. При сокращении отделов продаж, например, функции коммерческого директора и начальника отела продаж объединяются, так что под сокращение, скорее всего, попадёт руководитель отдела продаж. Пересматривают своё присутствие на рынке и розничные сети, в связи с этим без работы остаются управляющие магазинов. Основная тенденция, которая началась и будет продолжаться,- снижение уровня заработных плат при сохранении прежнего функционала. Данная идея звучит всё увереннее со стороны заказчиков. Работодатели внимательно наблюдают за ситуацией, но пока больше обращаются за советом, предпочитая не торопиться с конкретными действиями».