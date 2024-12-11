Что такое LSP (Liskov Substitution Principle)

Принципы LSP: основные определения и концепции

Принцип подстановки Лисков указывает на то, что если программа использует какой-либо класс, она должна также работать с его подклассами, не зная об этом. Это означает, что подклассы должны быть взаимозаменяемыми с родительским классом, что сохраняет полную функциональность программы. Таким образом, LSP гарантирует, что расширения базовых классов не нарушат ожидаемое поведение программы.

Этот принцип тесно связан с другими принципами проектирования, такими как SOLID. Соблюдение LSP способствует созданию более чистого и поддерживаемого кода, что упрощает процесс разработки и тестирования. Разработчики должны тщательно подходить к созданию иерархий классов, чтобы они соответствовали этому принципу, обеспечивая согласованность в работе системы.