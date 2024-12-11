Электронные подписи сотрудников и МЧД

Что такое электронная подпись?

Электронная подпись (ЭП) — это цифровая аналогия физической подписи, предназначенная для идентификации подписанта и подтверждения целостности документа. ЭП используется для обеспечения юридической силы электронных документов и их эквивалента бумажным. Существует несколько видов электронных подписей, включая простую электронную подпись, усиленную квалифицированную и усиленную неквалифицированную подписи, которые различаются по уровню безопасности и способам создания.

Простая электронная подпись может быть создана с помощью простых средств, таких как сканирование личной подписи, в то время как усиленные подписи требуют специального оборудования и программного обеспечения для обеспечения защиты данных. Юридическая сила электронной подписи зафиксирована в законодательстве многих стран, что делает ее легитимной альтернативой традиционным подписям.