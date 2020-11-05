На работу будут брать по результатам генетического анализа — правда или вымысел?

В последние годы генетика совершила прорыв в понимании человеческой ДНК и ее воздействия на здоровье, поведение и даже профессиональные способности. Это вызвало множество вопросов о том, как генетические данные могут быть использованы в различных сферах, включая наем и трудовые отношения. На работе будут брать по результатам генетического анализа - правда ли это или всего лишь миф?

Генетический анализ представляет собой метод исследования ДНК, который помогает выявить индивидуальные характеристики человека. Эти характеристики могут касаться предрасположенности к определенным заболеваниям, психических особенностей и даже навыков. Однако использование генетической информации в процессе подбора кадров вызывает ряд этических и правовых вопросов.