Значение Инкотермс в торговле

Инкотермс (Incoterms) — международные правила, регулирующие условия поставки товаров в международной торговле. Эти условия помогают сторонам четко понимать свои обязательства, права и риски, связанные с перевозкой. Инкотермс были впервые опубликованы Международной торговой палатой в 1936 году и с тех пор многократно обновлялись. В настоящее время они имеют ключевое значение в торговых сделках, обеспечивая универсальные термины, понятные как продавцам, так и покупателям.

Понимание Инкотермс минимизирует риски и недопонимания в процессе обмена товарами между странами, что особенно актуально в условиях глобализации.