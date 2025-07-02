Должностная обязанность Администратора на ресепшн

Общие положения:

Администратор на ресепшн играет важную роль в приеме и обслуживании клиентов, гостей и посетителей компании. Задача администратора на ресепшн состоит в обеспечении эффективной работы ресепшн, оказании высокого уровня сервиса и поддержке внутренних и внешних клиентов компании.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее профессиональное образование в области бизнес-администрирования, гостиничного дела или эквивалент.

— Опыт работы в сфере обслуживания клиентов и работе на ресепшн.

— Знание протокола и основ бизнес-этикета.

— Навыки организации работы ресепшн и общения с клиентами.

Должностные обязанности:

— Обеспечение работы ресепшн, включая прием и направление гостей и посетителей, организацию и контроль за бронированием и размещением.

— Оказание высокого уровня обслуживания клиентов, включая предоставление информации, сопровождение и помощь в решении запросов и проблем.

— Обеспечение сохранности и контроль доступа к помещениям и местам, находящимся под юрисдикцией ресепшн.

— Знание и соблюдение протоколов и бизнес-этикета при взаимодействии с клиентами и гостями компании.

— Обработка заявок и запросов, ведение документации, а также подготовка отчетов об оперативной деятельности.

Отчетность:

Администратор на ресепшн отчитывается перед непосредственным руководителем о работе ресепшн и оказанном обслуживании. Отчеты могут включать информацию о количестве посетителей, выполненных задачах, бронированиях, а также оценку качества обслуживания.

Права:

Администратор на ресепшн имеет право:

— Принимать и оказывать услуги посетителям и клиентам компании.

— Запрашивать и получать необходимую информацию от коллег и клиентов.

— Осуществлять организацию работы ресепшн и контролировать безопасность помещений, находящихся под юрисдикцией ресепшн.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Администратор на ресепшн несет ответственность за эффективную работу ресепшн, высокий уровень обслуживания клиентов и гостей, а также за сохранность и безопасность помещений, находящихся под юрисдикцией ресепшн. Критерии эффективности могут включать уровень удовлетворенности клиентов, точность выполнения задач и бронирований, время отклика и решения запросов и проблем клиентов.

