Описание должностных обязанностей Документоведа

Общие положения:

Документовед играет важную роль в организации и систематизации документационного потока внутри компании. Основная задача документоведа — обеспечить эффективное управление документами, их хранение, обработку и архивацию в соответствии с установленными внутренними и внешними требованиями.

Квалификационные требования:

— Образование среднее профессиональное или высшее образование.

— Знание нормативных документов и требований по документационному обеспечению (ГОСТы, регламенты, законы).

— Опыт работы в сфере документационного обеспечения будет преимуществом.

— Умение работать с документооборотом и электронными системами управления документами.

— Навыки архивирования, классификации и систематизации документов.

— Внимательность к деталям и умение работать с большим объемом информации.

Должностные обязанности:

— Принятие, регистрация и классификация входящей и исходящей корреспонденции.

— Организация и обеспечение правильного хранения документов в соответствии с требованиями и политикой компании.

— Контроль за соблюдением сроков хранения документов и их утилизацией при необходимости.

— Организация работы с электронными документами и базами данных.

— Подготовка и обеспечение доступности документов для внутренних и внешних аудитов и проверок.

— Проведение инвентаризации документации и регулярное обновление архива.

Отчетность:

Документовед отчитывается перед руководством о выполненных задачах, состоянии документации и выполнении сроков хранения документов. Отчеты также включают информацию о проведенной инвентаризации и соблюдении требований по документационному обеспечению.

Права:

Документовед имеет право:

— Обрабатывать документы, регистрировать их, присваивать уникальные номера и классифицировать.

— Обеспечивать доступность документов для сотрудников внутри компании и внешних клиентов или организаций.

— Контролировать соблюдение процедур по обращению с документами и требованиями по их хранению и утилизации.

Критерии эффективности и ответственность:

Документовед несет ответственность за эффективное управление документами, их правильную классификацию, хранение и обработку. Оценка эффективности может осуществляться на основе показателей соблюдения сроков хранения, доступности документов и организации архива.

