Должностные обязанности Менеджер торгового зала (администратор)

Должностная инструкция Менеджера (администратора) торгового зала

Общие положения:

Администратор торгового зала отвечает за повседневное управление операциями в торговом помещении, обеспечивая высокий уровень обслуживания клиентов и эффективную организацию работы магазина. Является связующим звеном между покупателями и управленческим персоналом, а также смотрит за тем, чтобы торговый зал всегда выглядел привлекательно и аккуратно.

Квалификационные требования:

— Наличие высшего или средне-специального образования.
— Опыт работы в розничной торговле или на аналогичной должности.
— Навыки управления персоналом, уверенные коммуникативные способности.
— Знание принципов мерчендайзинга и оформления торговых залов.
— Умение работать в команде и в условиях многозадачности.

Должностные обязанности:

— Координация работы продавцов и персонала торгового зала.
— Управление мерчендайзингом: выкладка товара согласно стандартам, поддержание порядка и привлекательного внешнего вида зала.
— Мониторинг и анализ активности покупателей, предпочтений клиентов и эффективности промоакций.
— Общение с клиентами, разрешение конфликтных ситуаций и работа с жалобами.
— Контроль за соблюдением правил торговли, санитарных норм и состояния торгового оборудования.
— Работа с кассовой дисциплиной и документооборотом.

Отчетность:

Администратор торгового зала отчитывается перед руководителем магазина или директором по торговле.

Права:

Менеджер (администратор) торгового зала имеет право:
— Принимать оперативные решения по организации работы торгового зала.
— Запрашивать необходимую информацию от персонала и вносить изменения в процесс работы для улучшения обслуживания клиентов.
— Требовать от подчиненных исполнения установленных корпоративных стандартов и норм.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Администратор торгового зала несет ответственность за качественное и своевременное выполнение поставленных перед ним задач, поддержание высокого уровня обслуживания, обеспечение увеличения продаж и улучшения общего имиджа торговой точки. Критерии оценки эффективности работы включают объем продаж, уровень удовлетворенности клиентов и опрятность торгового зала.

