Должностная инструкция Сборщика мебели

Сборщик мебели специализируется на монтаже и установке мебельных изделий, обеспечивая высокое качество сборки и долговечность использования продукции.

Сборщик мебели ответственен за ведение рабочей документации по сборке и монтажу мебели, а также за своевременную отчетность о выполненной работе.

Сборщик имеет право на использование качественного инструмента и материалов, а также получение информации, необходимой для выполнения профессиональных задач.

Эффективность работы сборщика мебели оценивается по качеству сборки, отсутствию брака и соблюдению сроков выполнения заказов.

