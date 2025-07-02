Должностные обязанности Секретарь учебной части (диспетчера)

Должностная инструкция Секретаря учебной части (диспетчера)

Секретарь учебной части (диспетчер) отвечает за организацию учебного процесса, координацию работы преподавателей и студентов, а также ведение учебной документации и отчётности.

— Высшее образование (желательно в области образования или управления).
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание основ организации учебного процесса в образовательных учреждениях.

— Организация и координация расписания занятий и учебных мероприятий.
— Ведение учебной документации, включая журналы учёта и отчёты по успеваемости студентов.
— Обеспечение связи между преподавателями, студентами и администрацией учебного заведения.
— Подготовка материалов для аккредитации и внешних проверок.
— Участие в организации учебных мероприятий, семинаров и конференций.

Секретарь учебной части обязан вести учёт своей работы, включая предоставление регулярных отчётов о результатах учебного процесса и состоянии документации.

Секретарь учебной части имеет право на доступ к учебной документации, взаимодействие с преподавателями и административными структурами, а также на внесение предложений по улучшению работы учебного процесса.

Критерии эффективности и ответственность:
Эффективность работы секретаря учебной части оценивается по качеству ведения документооборота, оперативности в организации учебного процесса и удовлетворённости студентов и преподавателей предоставляемыми услугами.

Эффективное управление учебным процессом в образовательных учреждениях невозможно без компетентного секретаря учебной части (диспетчера). Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессионалов, обладающих необходимыми навыками и опытом работы в сфере образования.

Секретарь учебной части отвечает за планирование, организацию и координацию учебного процесса, ведение документации и взаимодействие с преподавателями и студентами. Мы проводим детальный анализ требований нашего клиента и отбираем кандидатов, способных быстро адаптироваться к специфике учебного заведения, эффективно решать задачи и поддерживать организационную структуру.

Наша команда включает опытных рекрутеров, которые понимают важность каждого сотрудника для успеха образовательного учреждения. Обратившись в «ФАВОРИТ», вы получите высококвалифицированного секретаря учебной части, который станет надёжным связующим звеном между учащимися и преподавателями, способствуя оптимизации учебного процесса.

