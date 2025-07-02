Должностные обязанности Специалист по сертификациям
Должностная инструкция специалиста по сертификациям
Общие положения Специалиста по сертификациям:
Специалист по сертификациям отвечает за организацию и проведение процессов сертификации продукции и услуг, а также за соблюдение международных стандартов качества и безопасности. Его задача — обеспечить соответствие продукции установленным требованиям и стандартам.
— Высшее образование в области качества, инженерии или смежных дисциплин.
— Опыт работы в области сертификаций не менее 3 лет.
— Знание стандартов ISO, ГОСТ и других применимых норм.
— Умение работать с нормативной документацией и проводить аудит.
— Навыки взаимодействия с аккредитованными органами сертификации.
— Организация сертификационных процессов: Подготовка документов и данных для экспертизы, координация работы с аккредитованными органами сертификации.
— Анализ соответствия: Оценка продукции и процессов в соответствии с требованиями стандартов и разработка рекомендаций по их улучшению.
— Проведение аудитов: Организация и проведение внутренних и внешних аудитов на соответствие стандартам качества.
— Консультирование сотрудников: Обучение и консультирование работников предприятия по вопросам сертификаций и стандартов качества.
— Подготовка отчетности: Составление отчетов о проведенных сертификациях, аудитах и выполнении требований стандартов.
— Мониторинг изменений в законодательстве: Отслеживание изменений в законодательстве и стандартах, которые могут повлиять на процессы сертификации.
Специалист по сертификациям обязан регулярно предоставлять отчеты о ходе сертификационных процессов, результатах аудитов и состоянии соответствия стандартам.
Специалист по сертификациям имеет право:
— Запрашивать необходимые документы и информацию у сотрудников.
— Вносить предложения по изменению процессов для достижения соответствия стандартам.
— Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с качеством и сертификацией на уровне руководства.
Эффективность работы специалиста по сертификациям оценивается по следующим критериям:
— Количество успешно проведенных сертификаций.
— Уровень соответствия продукции установленным стандартам.
— Результаты аудитов и уменьшение числа несоответствий.
