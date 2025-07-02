Должностная инструкция специалиста по сертификациям

Общие положения Специалиста по сертификациям:

Специалист по сертификациям отвечает за организацию и проведение процессов сертификации продукции и услуг, а также за соблюдение международных стандартов качества и безопасности. Его задача — обеспечить соответствие продукции установленным требованиям и стандартам.

— Высшее образование в области качества, инженерии или смежных дисциплин.

— Опыт работы в области сертификаций не менее 3 лет.

— Знание стандартов ISO, ГОСТ и других применимых норм.

— Умение работать с нормативной документацией и проводить аудит.

— Навыки взаимодействия с аккредитованными органами сертификации.

— Организация сертификационных процессов: Подготовка документов и данных для экспертизы, координация работы с аккредитованными органами сертификации.

— Анализ соответствия: Оценка продукции и процессов в соответствии с требованиями стандартов и разработка рекомендаций по их улучшению.

— Проведение аудитов: Организация и проведение внутренних и внешних аудитов на соответствие стандартам качества.

— Консультирование сотрудников: Обучение и консультирование работников предприятия по вопросам сертификаций и стандартов качества.

— Подготовка отчетности: Составление отчетов о проведенных сертификациях, аудитах и выполнении требований стандартов.

— Мониторинг изменений в законодательстве: Отслеживание изменений в законодательстве и стандартах, которые могут повлиять на процессы сертификации.

Специалист по сертификациям обязан регулярно предоставлять отчеты о ходе сертификационных процессов, результатах аудитов и состоянии соответствия стандартам.

Специалист по сертификациям имеет право:

— Запрашивать необходимые документы и информацию у сотрудников.

— Вносить предложения по изменению процессов для достижения соответствия стандартам.

— Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с качеством и сертификацией на уровне руководства.

Эффективность работы специалиста по сертификациям оценивается по следующим критериям:

— Количество успешно проведенных сертификаций.

— Уровень соответствия продукции установленным стандартам.

— Результаты аудитов и уменьшение числа несоответствий.

