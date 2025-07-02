Должностные обязанности Ведущий бухгалтер

Должностная обязанность Ведущего бухгалтера

Общие положения:

Ведущий бухгалтер играет важную роль в финансовом учете и отчетности компании. Ведущий бухгалтер отвечает за организацию работы отдела бухгалтерии, координацию задач и обеспечение соблюдения финансовых процедур.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области бухгалтерии, финансов или экономики.
— Обширный опыт работы в области бухгалтерии и финансового учета.
— Глубокое знание бухгалтерского учета и налогового законодательства.
— Умение руководить командой бухгалтеров и организовывать работу отдела.

Должностные обязанности:

— Руководство отделом бухгалтерии и координация работы бухгалтеров.
— Ведение и контроль бухгалтерского учета и отчетности.
— Обеспечение соблюдения требований бухгалтерского и налогового законодательства.
— Подготовка финансовых отчетов и сдача налоговой отчетности.
— Участие в аудите и проверках со стороны государственных органов.

Отчетность:

Ведущий бухгалтер отчитывается перед руководством компании о финансовых результатах, выполнении задач и соблюдении финансовых процедур.

Права:

Ведущий бухгалтер имеет следующие права:
— Руководить и организовывать работу отдела бухгалтерии.
— Принимать решения, касающиеся бухгалтерского учета и отчетности.
— Предлагать улучшения и оптимизацию процедур финансового учета.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий бухгалтер несет ответственность за точность и своевременность финансового учета, выполнение задач отдела бухгалтерии и соблюдение требований законодательства. Критерии эффективности включают аккуратность и правильность финансового учета, своевременность отчетности и выполнение задач в срок.

 

Для подбора опытного и эффективного Ведущего бухгалтера рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессиональных бухгалтеров поможет найти подходящего специалиста для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

 

Открытые вакансии

Ведущий бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Финансы, бухгалтерия
Ведущий бухгалтер
з/п 130 000 ₽
• Знание пакета MS Office на уровне уверенный пользователь. • Знание программ семейства 1С: УТ, Бухгалтерия 8.3, ЗУП 8.3., Битрикс 24 (желательно). • Знание программы ЭДО: Контур.Диадок • Знание основ БУ и НУ по ОСНО.
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить