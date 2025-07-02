Государственное агентство занятости

Государственное агентство занятости — это федеральный орган, ответственный за реализацию государственной политики в области занятости населения. Его основными задачами являются содействие трудоустройству граждан, поддержка безработных в поиске подходящей работы, а также разработка программ повышения квалификации и переподготовки. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем важность работы государственных агентств занятости для обеспечения эффективного функционирования рынка труда и повышения уровня жизни населения.

Одной из основных функций Государственного агентства занятости является предоставление консультационных услуг соискателям. Агентство помогает людям составить резюме, подготовиться к собеседованиям и предоставляет информацию о вакансиях. Кроме того, оно активно взаимодействует с работодателями, помогая им находить квалифицированных кадров и организовывать ярмарки вакансий. Эти мероприятия способствуют более эффективному соединению спроса и предложения на рынке труда.

Государственное агентство занятости также участвует в разработке и реализации различных программ, направленных на борьбу с безработицей. Это может включать в себя инициативы по обучению безработных, субсидирование рабочих мест и предложение временной занятости в государственном секторе. Эти меры создают новые возможности для граждан, а также помогают работодателям в поиске необходимых специалистов.

Обращаясь в кадровое агентство ФАВОРИТ, вы получите актуальную информацию о работе Государственного агентства занятости и сможете воспользоваться его ресурсами для эффективного трудоустройства или поиска подходящих сотрудников. Мы поможем вам адаптировать ваши карьерные стратегии и использовать все доступные инструменты для достижения успеха на рынке труда.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
