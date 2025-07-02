Контроллинг персонала

Контроллинг персонала — это стратегический процесс управления, направленный на мониторинг и оценку работы сотрудников с целью повышения их эффективности и достижения бизнес-целей. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что контроллинг персонала является ключевым элементом успешного управления человеческими ресурсами, позволяющим своевременно выявлять проблемы и разрабатывать решения для их устранения.

Процесс контроллинга включает в себя различные методы и инструменты, такие как оценка производительности, анализ результатов работы, а также регулярные отчёты по ключевым показателям. Это позволяет руководителям отслеживать как индивидуальные достижения сотрудников, так и общие результаты команды, оптимизируя управление человеческими ресурсами.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по внедрению систем контроллинга персонала, адаптированных под требования вашего бизнеса. Мы поможем разработать эффективные методики оценки, которые будут способствовать не только повышению производительности, но и вовлеченности работников.

Инвестируя в контроллинг персонала, вы создаете основу для более прозрачного и эффективного управления. Такой подход позволяет не только повысить результативность команды, но и улучшить климата в коллективе, способствуя росту лояльности и удовлетворенности сотрудников. Это критически важно в условиях высококонкурентного рынка труда, где успешность бизнеса во многом зависит от эффективности работы его команды. С нашей помощью вы сможете обеспечить высокий уровень контроля и поддержки для достижения всех поставленных целей.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить