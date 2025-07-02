Механизмы психологической защиты человека (по Фрейду)

Механизмы психологической защиты человека, описанные Зигмундом Фрейдом, представляют собой ответы на внутренние и внешние стрессы, которые помогают сохранить психическое здоровье индивидуума. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем важность понимания этих механизмов для управления персоналом и создания здоровой рабочей среды.

К основным механизмам защиты, предложенным Фрейдом, относятся репрессия, проекция, перенос, отрицание и рационализация. Репрессия заключается в блокировании неприятных мыслей и эмоций из сознания. Проекция предполагает перенос собственных нежелательных качеств или чувств на других людей. Перенос включает в себя применение эмоций, возникающих в одной ситуации, к другой.

Отрицание — это механизм, который позволяет человеку не принимать реальность, замедляя процесс осознания истиной ситуации. Последний механизм, рационализация, помогает объяснить и оправдать свои действия в свете более приемлемых или логических факторов, смягчая чувство вины или тревоги.

Понимание механизмов психологической защиты важно для HR-специалистов, так как это позволяет более эффективно работать с сотрудниками в условиях стресса и конфликтов. Корректное применение этих знаний способствует улучшению психологического климата в команде, повышая уровень удовлетворенности и производительности.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить