Менеджер по кадрам (персоналу)

Менеджер по кадрам (персоналу) — это специалист, ответственный за управление человеческими ресурсами внутри организации. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем, что менеджеры по кадрам играют ключевую роль в создании эффективной команды и оптимизации всех процессов, связанных с трудовыми ресурсами. Их задачи включают подбор, обучение, развитие и удержание сотрудников, а также обеспечение соблюдения трудового законодательства и внутренних правил компании.

Менеджеры по кадрам разрабатывают и реализуют стратегии поиска и привлечения талантливых сотрудников, а также занимают активную позицию в оценке и системах мотивации. Они отвечают за внедрение программ повышения квалификации, которые помогают развитию компетенций и повышению производительности персонала. Эффективное управление кадрами также включает в себя диагностику организационного климата и разрешение конфликтов, что создаёт здоровую атмосферу на рабочем месте.

Современные условия работы требуют от менеджеров по кадрам постоянного обучения и адаптации к изменениям в законодательстве, технологиях и потребностях бизнеса. Успешные профессионалы в этой области способны не только решать текущие задачи, но и предвидеть будущие потребности организации в кадрах, что способствует долгосрочному успеху компании.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по подбору квалифицированных менеджеров по кадрам, которые помогут вашей компании создать мощную команду, способную достигать высоких результатов. Инвестирование в профессионалов в области HR позволяет значительно повысить эффективность всех бизнес-процессов и достичь стратегических целей организаций.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
