Метод «outplacement»

Метод «outplacement» — это специализированная услуга, предоставляемая компаниями, позволяющая уволенным сотрудникам успешно интегрироваться на рынок труда. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что процесс высвобождения персонала может быть сложным как для сотрудников, так и для работодателей. Метод «outplacement» включает в себя поддержку в поиске новой работы, помощь в составлении резюме, проведение тренингов по собеседованиям и развитие карьерного планирования.

Основной целью метода «outplacement» является минимизация стресса и негативных последствий для уволенных работников, а также сохранение репутации компании в глазах общественности. Компания, внедряющая этот метод, проявляет заботу о своих сотрудниках, что способствует поддержанию положительного имиджа и доверия со стороны оставшихся работников. Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги «outplacement», обеспечивая полноценное сопровождение на всех этапах поиска новой работы.

Кроме того, метод «outplacement» может включать в себя программы переобучения и повышения квалификации для работников, что позволяет им лучше соответствовать требованиям рынка труда. Это особенно актуально в условиях быстроменяющейся экономики, когда появляются новые профессии и специальности. Наши эксперты помогают разработать индивидуальные планы, учитывающие карьерные цели каждого специалиста.

Кадровое агентство ФАВОРИТ активно внедряет метод «outplacement» как часть комплексной стратегии работы с персоналом. Это позволяет не только эффективно управлять процессом увольнения, но и оказывать действительную поддержку уволенным сотрудникам в их стремлении найти новое место работы. Внедрение данного метода способствует улучшению морального климата в организации и повышению лояльности оставшихся сотрудников, что положительно сказывается на общей производительности компании.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить