Международная организация труда (МОТ)

Международная организация труда (МОТ) — это специализированное агентство Организации Объединенных Наций, созданное для продвижения социальной справедливости и улучшения условий труда во всем мире. Основанная в 1919 году, МОТ разрабатывает международные трудовые стандарты, которые помогают защищать права работников, обеспечить достойные условия труда и способствовать экономическому развитию. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем важность работы МОТ для формирования эффективных трудовых отношений и улучшения качества жизни работников.

МОТ играет ключевую роль в продвижении диалога между правительственными структурами, работодателями и работниками. Организация разрабатывает рекомендации и конвенции, которые служат основой для национальных законов иPolicies. Она также проводит исследования и предоставляет техническую помощь странам в вопросах занятости, охраны труда и социальных прав.

Соблюдение стандартов МОТ позволяет странам улучшать свои трудовые практики, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность на международном рынке. Для компаний важно учитывать рекомендации МОТ, внедряя их в свои внутренние процессы, так как это способствует созданию безопасной и продуктивной рабочей атмосферы.

С помощью кадрового агентства ФАВОРИТ вы можете получить информацию о том, как внедрение стандартов МОТ может улучшить ваши бизнес-процессы и помочь в создании ответственного и этичного подхода к управлению персоналом. Это сделает вашу компанию более привлекательной для специалистов, что будет способствовать ее развитию и успеху на рынке.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить