МОТ, или Международная организация труда, — это специализированное учреждение ООН, которое занимается вопросами социальной справедливости и улучшения условий труда во всем мире. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем значимость МОТ в формировании международных стандартов труда, которые помогают защищать права работников и создавать безопасные и благоприятные условия труда.

Созданная в 1919 году, МОТ разрабатывает и рекомендует конвенции и рекомендации, касающиеся трудовых прав, социальных гарантии, равенства возможностей и защиты трудящихся. Эти стандарты помогают странам адаптировать свои национальные законы и практики для обеспечения достойных условий работы. Основными направлениями работы МОТ являются борьба с принудительным трудом и детским трудом, защита прав трудящихся, улучшение условий труда и содействие социальному диалогу.

Для компаний, соблюдающих принципы МОТ, это не только гарантия социальной ответственности, но и способ улучшить свою репутацию на рынке. Работодатели, следуя рекомендациям МОТ, могут увеличить уровень удовлетворенности сотрудников, что способствует повышению продуктивности и снижению текучести кадров.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает профессиональные консультации по внедрению стандартов, рекомендованных МОТ, в управление трудовыми ресурсами вашей компании. Мы поможем вам адаптировать политики и процедуры, соответствующие международным стандартам, что обеспечит устойчивое развитие вашего бизнеса и успешное выполнение обязательств перед работниками.

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
