Несправедливость, фаворитизм, нечестные отношения и т.д. Люди хотят, чтобы к ним относились справедливо. Если человек считает, что к нему подходят так же, как к др., оценивают его действия с тех же позиций, что и действия др., то он ощущает справедливость отношения к себе и чувствует себя удовлетворенным. Чрезвычайно важно справедливое вознаграждение людей, добившихся выдающихся результатов. Не менее важна честная оценка бездельников, которые ничего не добились, но рассчитывают на свою долю вознаграждения. Принципы устранения отрицательных стимулов:

1) Менеджеры должны систематически наблюдать за тем, считают ли их подчиненные, что к ним относятся справедливо.

2) Стандарты для измерения вклада подчиненных в общую работу и для определения подходящего уровня их награды должны быть известны всем еще до того, как работа началась, и должны быть представлены в ней как можно более ясной и понятной форме.

3) Менеджеры должны тщательно распределять вознаграждения, чтобы лучшие работники получили больше других.