1 апреля 2008 года МКЦ Фаворит празднует 15 летие компании

1 апреля 2008 года Международный Кадровый Центр «Фаворит» отмечает свое 15-летие! Мы искренне благодарим наших клиентов за годы плодотворного сотрудничества. Вы — наши верные спутники и надежные партнеры на пути к общему успеху и профессиональному росту!

Ваше доверие вдохновляет нас на новые достижения, и мы гордимся тем, что можем быть частью вашего успеха. В дальнейшем мы готовы продолжать поддерживать и развивать потенциал ваших новых сотрудников, помогая им достигать высоких результатов. МКЦ «Фаворит» стремится к тому, чтобы обеспечить лучшие условия для роста и развития кадрового потенциала. Спасибо, что выбираете нас!