16 апреля в рамках выставки «Персонал Москва 2008» состоялась церемония награждения

16 апреля 2008 года в рамках выставки «Персонал Москва 2008» прошла церемония награждения лауреатов Национальной премии «Капитаны российского бизнеса» в номинации «Деловой успех HR-а», организованная журналом «Управление персоналом». На мероприятии собрались профессионалы из области управления человеческими ресурсами, и «МКЦ Фаворит» также принял активное участие в этом значимом событии.

Менеджеры по персоналу «МКЦ Фаворит» поздравили лауреатов премии, вручив дипломы и памятные призы HR-директорам компаний-партнеров. Это событие подчеркивает важность профессионализма в сфере HR и укрепляет сотрудничество между компаниями. «МКЦ Фаворит» гордится тем, что может поддерживать и развивать человеческий капитал в России.