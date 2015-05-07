73% работающих россиян устраивает их работа

Согласно результатам недавнего опроса ВЦИОМ, 73% работающих россиян удовлетворены своей трудовой деятельностью. Наибольшее удовлетворение наблюдается среди граждан с высоким уровнем образования (77%) и материальной обеспеченности (78%). В то же время, среди людей со средним и средне-специальным образованием этот показатель составляет 61%, а среди тех, кто имеет низкий доход, — 66%.

На вопрос, что приносит радость в работе, 90% ответили, что это общение с коллегами. Также высокие оценки получили хорошие отношения с начальством (78%), своевременное начисление зарплаты (78%) и условия труда (74%). Рабочий функционал удовлетворяет 73% респондентов, в то время как возможность повышения квалификации и социальный пакет устраивают 53% и 52% соответственно.

Однако 65% опрошенных не довольны размером оклада, а 52% отметили отсутствие карьерного роста как значительную проблему. Интересно, что 50% респондентов не планируют менять работу, хотя количество желающих это сделать по сравнению с прошлым годом увеличилось. Основными причинами недовольства стали низкая зарплата (32%), отсутствие профессионального роста (7%) и плохая организация труда (7%). Эти данные свидетельствуют о положительных и отрицательных аспектах трудовой деятельности россиян и указывают на области, требующие внимания работодателей.