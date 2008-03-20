Люди каких профессий больше подвержены стрессу?

Рейтинг самых стрессовых профессий возглавляют журналисты, 44% из которых постоянно испытывают нервное напряжение. Таковы результаты опроса, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ru в апреле 2008 года среди 7400 представителей различных профессий.

Работа в СМИ связана с эмоциональными потрясениями. «Если я вижу аварию с летальным исходом или разрушение зданий, это страшно. А когда включаешь телевизор и слышишь новости, становится невыносимо», — делятся журналисты.

На втором месте находятся кадровые работники и маркетологи — по 41% из них сообщают о частом стрессе. Кадровики считают, что работа с людьми требует большой психологической устойчивости, а маркетологи связывают стресс с ответственностью за финансовые результаты.

Третье место делят руководители и бухгалтеры, 38% из которых воспринимают стресс как норму жизни, находя в нем позитивные аспекты: «Стрессы держат нас в тонусе».

Секретари, юристы, педагоги и медики также испытывают стресс, о чем сообщают 36% опрошенных. Для борьбы с последствиями стресса они рекомендуют заниматься спортом и прибегать к медикаментам, если это необходимо.

Дизайнеры, хотя и не так подвержены стрессу (35%), утверждают, что чаще всего сами его накручивают. Каждый третий логист и снабженец (33%) признает работу источником постоянного стресса. 31% менеджеров по туризму также считает себя генератором стрессов.

Стресс испытывают 30% работников общепита. Повар и бармен говорят, что нервные нагрузки усиливаются весной: «В межсезонье особенно сложно».

Среди рабочих профессий 29% токарей, слесарей и сварщиков заявляют о частых стрессах.

По 28% испытывают стресс менеджеры по продажам и техническому контролю. Среди системных администраторов и страховщиков стресс испытывают 27%. Эти специалисты указывают на психологическую нагрузку, связанную с жизнью в стране: «Мы живем в России…».

Инженеры наиболее устойчивы к стрессу — только четверть считает себя подверженной нервным перегрузкам. «Меня выводит из себя глупость окружающих», — говорят они.

Спокойными называют себя охранники, у которых только 24% признаются в частом стрессе. Программисты также часто остаются в умиротворенном состоянии — 24% из них испытывают напряжение. «Зачем волноваться заранее?» — утверждают они.

Интересно, что водители, несмотря на опасность своей профессии, сообщают о стрессе только в 22% случаев. Они устали реагировать на стресс: «Стрессы стали привычкой».

Исследование показало, что менее нервными являются профессии с преобладанием мужчин. Это водители, охранники, системные администраторы, программисты и инженеры. Женщины, возможно, действительно чаще испытывают стресс или более открыты в своих признаниях.