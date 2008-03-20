Люди каких профессий больше подвержены стрессу?
Рейтинг самых стрессовых профессий возглавляют журналисты, 44% из которых постоянно испытывают нервное напряжение. Таковы результаты опроса, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ru в апреле 2008 года среди 7400 представителей различных профессий.
Работа в СМИ связана с эмоциональными потрясениями. «Если я вижу аварию с летальным исходом или разрушение зданий, это страшно. А когда включаешь телевизор и слышишь новости, становится невыносимо», — делятся журналисты.
На втором месте находятся кадровые работники и маркетологи — по 41% из них сообщают о частом стрессе. Кадровики считают, что работа с людьми требует большой психологической устойчивости, а маркетологи связывают стресс с ответственностью за финансовые результаты.
Третье место делят руководители и бухгалтеры, 38% из которых воспринимают стресс как норму жизни, находя в нем позитивные аспекты: «Стрессы держат нас в тонусе».
Секретари, юристы, педагоги и медики также испытывают стресс, о чем сообщают 36% опрошенных. Для борьбы с последствиями стресса они рекомендуют заниматься спортом и прибегать к медикаментам, если это необходимо.
Дизайнеры, хотя и не так подвержены стрессу (35%), утверждают, что чаще всего сами его накручивают. Каждый третий логист и снабженец (33%) признает работу источником постоянного стресса. 31% менеджеров по туризму также считает себя генератором стрессов.
Стресс испытывают 30% работников общепита. Повар и бармен говорят, что нервные нагрузки усиливаются весной: «В межсезонье особенно сложно».
Среди рабочих профессий 29% токарей, слесарей и сварщиков заявляют о частых стрессах.
По 28% испытывают стресс менеджеры по продажам и техническому контролю. Среди системных администраторов и страховщиков стресс испытывают 27%. Эти специалисты указывают на психологическую нагрузку, связанную с жизнью в стране: «Мы живем в России…».
Инженеры наиболее устойчивы к стрессу — только четверть считает себя подверженной нервным перегрузкам. «Меня выводит из себя глупость окружающих», — говорят они.
Спокойными называют себя охранники, у которых только 24% признаются в частом стрессе. Программисты также часто остаются в умиротворенном состоянии — 24% из них испытывают напряжение. «Зачем волноваться заранее?» — утверждают они.
Интересно, что водители, несмотря на опасность своей профессии, сообщают о стрессе только в 22% случаев. Они устали реагировать на стресс: «Стрессы стали привычкой».
Исследование показало, что менее нервными являются профессии с преобладанием мужчин. Это водители, охранники, системные администраторы, программисты и инженеры. Женщины, возможно, действительно чаще испытывают стресс или более открыты в своих признаниях.
|Профессия
|да, часто
|нет, не часто
|вообще не знаю, что такое стресс
|затрудняюсь ответить
|Журналист, редактор
|44%
|42%
|8%
|6%
|Кадровик, hr-менеджер
|41%
|51%
|3%
|5%
|Маркетолог
|41%
|47%
|7%
|5%
|Руководитель
|38%
|50%
|7%
|5%
|Бухгалтер
|38%
|52%
|5%
|5%
|Секретарь
|36%
|54%
|7%
|3%
|Юрист
|36%
|50%
|9%
|5%
|Педагог
|36%
|52%
|5%
|7%
|Врач, фельдшер
|36%
|53%
|8%
|3%
|Дизайнер
|35%
|53%
|7%
|5%
|Снабженец
|33%
|54%
|7%
|6%
|Логист
|33%
|49%
|9%
|9%
|Менеджер по туризму
|31%
|61%
|4%
|4%
|Повар, кондитер, бармен
|30%
|55%
|10%
|5%
|Токарь, слесарь, сварщик, рабочий
|29%
|52%
|9%
|10%
|Менеджер по продажам
|28%
|57%
|11%
|4%
|Менеджер по работе с клиентами
|28%
|57%
|9%
|6%
|ОТК, качество
|28%
|58%
|6%
|8%
|Системный администратор
|27%
|51%
|15%
|7%
|Страховщик
|27%
|58%
|10%
|5%
|Инженер
|25%
|57%
|11%
|7%
|Программист
|24%
|60%
|10%
|6%