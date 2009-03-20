Микропредприятиям упростят кадровое делопроизводство

Микропредприятиям в России упростят кадровое делопроизводство. Согласно разработанному Министерством труда проекту закона, микропредприятия освобождаются от обязанностей вести трудовые книжки, составлять локальные акты и графики отпусков. Если закон будет принят, компании с численностью штата до 15 человек смогут по согласованию с сотрудником не вносить сведения в трудовую книжку и не оформлять её для тех, кто впервые заключает трудовой договор.

Вместо трудовой книжки документом, подтверждающим стаж работы, станет трудовой договор. При его расторжении в договоре будет указываться дата прекращения действия и заверяться печатью. Эти изменения направлены на упрощение работы микропредприятий и снижение административной нагрузки, что позволит им сосредоточиться на развитии и повышении эффективности.