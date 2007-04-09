9 апреля 2007 года в «Президент-Отеле» прошел II Международный конгресс «Россия в ВТО»

9 апреля 2007 года в «Президент-Отеле» прошел II Международный конгресс «Россия в ВТО: надежды и стратегические возможности». Это значительное мероприятие собрало экспертов и представителей бизнеса для обсуждения ключевых вопросов, связанных с присоединением России к Всемирной торговой организации (ВТО).

В рамках конгресса состоялись две пресс-конференции и тематические «круглые столы», посвященные актуальным вопросам влияния ВТО на российскую экономику. Представители Международного кадрового центра «Фаворит» активно участвовали в обсуждении на «круглом столе», где рассматривался кадровый потенциал России и его возможности по защите интересов страны в условиях ВТО. Участие в конгрессе подтвердило важность квалифицированных кадров для успешной адаптации России к международным стандартам.